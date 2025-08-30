TabMan मूल्य (TAB)
TabMan (TAB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00132248 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAB में +0.78%, 24 घंटों में -4.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TabMan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAB की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 9999999340.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.44K है.
आज के दिन के दौरान, TabMan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TabMan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TabMan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TabMan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.32%
|30 दिन
|$ 0
|+7.78%
|60 दिन
|$ 0
|+19.98%
|90 दिन
|$ 0
|--
Tabman is a superhero-themed meme coin designed to operate within the Dextab portal ecosystem. The $TAB token aims to create a fun and engaging environment in the decentralized finance (DeFi) space. The project features a Buyback and Burn mechanism that enhances the token's scarcity, thereby increasing its potential value for holders. A portion of the fees from Dextab is allocated to repurchase $TAB from the market, effectively reducing the total supply over time. Tabman also provides users with seamless trading tools, including limit order features, allowing for efficient token exchanges within the Dextab ecosystem. The platform is designed to offer a user-friendly interface and low trading fees, promoting an enhanced trading experience. Community engagement is central to Tabman's growth strategy, fostering a vibrant user base through viral marketing and social interactions. The roadmap outlines various phases, including initial foundation and launch, enhancements and partnerships, and future growth through interoperability across multiple blockchain networks. Tokenomics for $TAB include a total supply of 10 billion tokens, with allocations for presale (30%), staking and bonuses (15%), marketing (20%), liquidity (30%), and airdrops (5%). This distribution aims to support the project's long-term sustainability and community appreciation.
