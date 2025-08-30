TABBY की अधिक जानकारी

TabbyPOS लोगो

TabbyPOS मूल्य (TABBY)

गैर-सूचीबद्ध

1 TABBY से USD लाइव प्राइस:

$0.00096301
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TabbyPOS (TABBY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:47:50 (UTC+8)

TabbyPOS (TABBY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.182339
$ 0
-0.14%

-0.08%

-13.60%

-13.60%

TabbyPOS (TABBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TABBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TABBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.182339 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TABBY में -0.14%, 24 घंटों में -0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TabbyPOS (TABBY) मार्केट की जानकारी

$ 77.04K
--
$ 77.04K
80.00M
80,000,000.0
TabbyPOS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 77.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 80.00M है, कुल आपूर्ति 80000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 77.04K है.

TabbyPOS (TABBY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TabbyPOS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TabbyPOS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TabbyPOS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TabbyPOS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.08%
30 दिन$ 0-26.14%
60 दिन$ 0+10.57%
90 दिन$ 0--

TabbyPOS (TABBY) क्या है

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

TabbyPOS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TabbyPOS (TABBY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TabbyPOS (TABBY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TabbyPOS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TabbyPOS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TABBY लोकल करेंसी में

TabbyPOS (TABBY) टोकन का अर्थशास्त्र

TabbyPOS (TABBY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TABBY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TabbyPOS (TABBY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TabbyPOS (TABBY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TABBY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TABBY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TABBY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TabbyPOS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TABBY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 77.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 80.00M USD है.
TABBY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TABBY ने 0.182339 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TABBY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TABBY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TABBY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TABBY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TABBY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TABBY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TABBY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.