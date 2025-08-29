SYRAX की अधिक जानकारी

Syrax AI लोगो

Syrax AI मूल्य (SYRAX)

गैर-सूचीबद्ध

1 SYRAX से USD लाइव प्राइस:

$0.109575
$0.109575$0.109575
-1.40%1D
mexc
USD
Syrax AI (SYRAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:05:17 (UTC+8)

Syrax AI (SYRAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.107986
$ 0.107986$ 0.107986
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.111154
$ 0.111154$ 0.111154
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.107986
$ 0.107986$ 0.107986

$ 0.111154
$ 0.111154$ 0.111154

$ 0.183403
$ 0.183403$ 0.183403

$ 0.0450678
$ 0.0450678$ 0.0450678

+0.35%

-1.42%

+4.28%

+4.28%

Syrax AI (SYRAX) रियल-टाइम प्राइस $0.109575 है. पिछले 24 घंटों में, SYRAX ने $ 0.107986 के कम और $ 0.111154 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYRAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.183403 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0450678 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYRAX में +0.35%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Syrax AI (SYRAX) मार्केट की जानकारी

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

--
----

$ 11.01M
$ 11.01M$ 11.01M

40.82M
40.82M 40.82M

99,999,684.257475
99,999,684.257475 99,999,684.257475

Syrax AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.82M है, कुल आपूर्ति 99999684.257475 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.01M है.

Syrax AI (SYRAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001578832857553 था.
पिछले 30 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0321083129 था.
पिछले 60 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000720346 था.
पिछले 90 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02382334061796825 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001578832857553-1.42%
30 दिन$ -0.0321083129-29.30%
60 दिन$ -0.0000720346-0.06%
90 दिन$ +0.02382334061796825+27.78%

Syrax AI (SYRAX) क्या है

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Syrax AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Syrax AI (SYRAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Syrax AI (SYRAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Syrax AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Syrax AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SYRAX लोकल करेंसी में

Syrax AI (SYRAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Syrax AI (SYRAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SYRAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Syrax AI (SYRAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Syrax AI (SYRAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SYRAX प्राइस 0.109575 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SYRAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SYRAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.109575 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Syrax AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SYRAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SYRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SYRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.82M USD है.
SYRAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SYRAX ने 0.183403 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SYRAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SYRAX ने 0.0450678 USD की ATL प्राइस देखी.
SYRAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SYRAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SYRAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SYRAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SYRAX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:05:17 (UTC+8)

