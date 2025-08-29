Syrax AI मूल्य (SYRAX)
Syrax AI (SYRAX) रियल-टाइम प्राइस $0.109575 है. पिछले 24 घंटों में, SYRAX ने $ 0.107986 के कम और $ 0.111154 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYRAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.183403 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0450678 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYRAX में +0.35%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Syrax AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.82M है, कुल आपूर्ति 99999684.257475 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.01M है.
आज के दिन के दौरान, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001578832857553 था.
पिछले 30 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0321083129 था.
पिछले 60 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000720346 था.
पिछले 90 दिनों में, Syrax AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02382334061796825 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001578832857553
|-1.42%
|30 दिन
|$ -0.0321083129
|-29.30%
|60 दिन
|$ -0.0000720346
|-0.06%
|90 दिन
|$ +0.02382334061796825
|+27.78%
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
Syrax AI (SYRAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SYRAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
