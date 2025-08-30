TOR की अधिक जानकारी

Syntor Ai लोगो

Syntor Ai मूल्य (TOR)

1 TOR से USD लाइव प्राइस:

$0.00083542
$0.00083542
-9.60%1D
Syntor Ai (TOR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:39 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03894081
$ 0.03894081

-0.53%

-9.60%

-53.31%

-53.31%

Syntor Ai (TOR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03894081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOR में -0.53%, 24 घंटों में -9.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -53.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Syntor Ai (TOR) मार्केट की जानकारी

Syntor Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.54M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 83.52K है.

Syntor Ai (TOR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Syntor Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Syntor Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Syntor Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Syntor Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.60%
30 दिन$ 0-68.41%
60 दिन$ 0-80.22%
90 दिन$ 0--

Syntor Ai (TOR) क्या है

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Syntor Ai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Syntor Ai (TOR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Syntor Ai (TOR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Syntor Ai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Syntor Ai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TOR लोकल करेंसी में

Syntor Ai (TOR) टोकन का अर्थशास्त्र

Syntor Ai (TOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Syntor Ai (TOR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Syntor Ai (TOR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TOR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TOR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TOR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Syntor Ai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TOR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.54M USD है.
TOR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TOR ने 0.03894081 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TOR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TOR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TOR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TOR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TOR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TOR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TOR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:39 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.