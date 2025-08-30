Synthetix USDx मूल्य (USDX)
Synthetix USDx (USDX) रियल-टाइम प्राइस $0.937634 है. पिछले 24 घंटों में, USDX ने $ 0.935297 के कम और $ 0.937633 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.058 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.62038 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDX में +0.01%, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Synthetix USDx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 261.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 278.79K है, कुल आपूर्ति 278791.0476523465 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 261.40K है.
आज के दिन के दौरान, Synthetix USDx का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00066219 था.
पिछले 30 दिनों में, Synthetix USDx का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0460750534 था.
पिछले 60 दिनों में, Synthetix USDx का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0596789038 था.
पिछले 90 दिनों में, Synthetix USDx का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0595846133192126 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00066219
|+0.07%
|30 दिन
|$ -0.0460750534
|-4.91%
|60 दिन
|$ -0.0596789038
|-6.36%
|90 दिन
|$ -0.0595846133192126
|-5.97%
Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.
Synthetix USDx (USDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
