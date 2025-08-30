SNY की अधिक जानकारी

Synthetify लोगो

Synthetify मूल्य (SNY)

गैर-सूचीबद्ध

1 SNY से USD लाइव प्राइस:

$0.00281833
$0.00281833$0.00281833
-0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Synthetify (SNY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:47:34 (UTC+8)

Synthetify (SNY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00279661
$ 0.00279661$ 0.00279661
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00284314
$ 0.00284314$ 0.00284314
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00279661
$ 0.00279661$ 0.00279661

$ 0.00284314
$ 0.00284314$ 0.00284314

$ 7.42
$ 7.42$ 7.42

$ 0.00180255
$ 0.00180255$ 0.00180255

+0.05%

-0.83%

+1.80%

+1.80%

Synthetify (SNY) रियल-टाइम प्राइस $0.00281833 है. पिछले 24 घंटों में, SNY ने $ 0.00279661 के कम और $ 0.00284314 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00180255 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNY में +0.05%, 24 घंटों में -0.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Synthetify (SNY) मार्केट की जानकारी

$ 32.58K
$ 32.58K$ 32.58K

--
----

$ 281.81K
$ 281.81K$ 281.81K

11.56M
11.56M 11.56M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Synthetify का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.56M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 281.81K है.

Synthetify (SNY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Synthetify का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Synthetify का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002758367 था.
पिछले 60 दिनों में, Synthetify का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003357425 था.
पिछले 90 दिनों में, Synthetify का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003260172548323996 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.83%
30 दिन$ +0.0002758367+9.79%
60 दिन$ -0.0003357425-11.91%
90 दिन$ +0.0003260172548323996+13.08%

Synthetify (SNY) क्या है

"Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Synthetify (SNY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Synthetify प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Synthetify (SNY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Synthetify (SNY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Synthetify के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Synthetify प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SNY लोकल करेंसी में

Synthetify (SNY) टोकन का अर्थशास्त्र

Synthetify (SNY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SNY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Synthetify (SNY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Synthetify (SNY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SNY प्राइस 0.00281833 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SNY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SNY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00281833 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Synthetify का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SNY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SNY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.56M USD है.
SNY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SNY ने 7.42 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SNY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SNY ने 0.00180255 USD की ATL प्राइस देखी.
SNY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SNY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SNY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SNY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SNY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:47:34 (UTC+8)

