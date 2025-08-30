SYNDOG की अधिक जानकारी

Synthesizer Dog लोगो

Synthesizer Dog मूल्य (SYNDOG)

गैर-सूचीबद्ध

1 SYNDOG से USD लाइव प्राइस:

$0.00022999
$0.00022999$0.00022999
-25.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Synthesizer Dog (SYNDOG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:15:33 (UTC+8)

Synthesizer Dog (SYNDOG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-25.88%

-26.27%

-26.27%

Synthesizer Dog (SYNDOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SYNDOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYNDOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01089851 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYNDOG में -0.61%, 24 घंटों में -25.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Synthesizer Dog (SYNDOG) मार्केट की जानकारी

$ 220.63K
$ 220.63K$ 220.63K

--
----

$ 220.63K
$ 220.63K$ 220.63K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Synthesizer Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 220.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYNDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 959.29M है, कुल आपूर्ति 959286183.4815775 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 220.63K है.

Synthesizer Dog (SYNDOG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Synthesizer Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Synthesizer Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Synthesizer Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Synthesizer Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-25.88%
30 दिन$ 0-8.45%
60 दिन$ 0-23.68%
90 दिन$ 0--

Synthesizer Dog (SYNDOG) क्या है

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

Synthesizer Dog (SYNDOG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Synthesizer Dog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Synthesizer Dog (SYNDOG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Synthesizer Dog (SYNDOG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Synthesizer Dog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Synthesizer Dog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SYNDOG लोकल करेंसी में

Synthesizer Dog (SYNDOG) टोकन का अर्थशास्त्र

Synthesizer Dog (SYNDOG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SYNDOG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Synthesizer Dog (SYNDOG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Synthesizer Dog (SYNDOG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SYNDOG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SYNDOG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SYNDOG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Synthesizer Dog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SYNDOG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 220.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SYNDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SYNDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 959.29M USD है.
SYNDOG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SYNDOG ने 0.01089851 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SYNDOG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SYNDOG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SYNDOG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SYNDOG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SYNDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SYNDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SYNDOG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:15:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.