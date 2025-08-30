SYNK की अधिक जानकारी

Synk मूल्य (SYNK)

गैर-सूचीबद्ध

1 SYNK से USD लाइव प्राइस:

$0.01691769
$0.01691769
-7.70%1D
Synk (SYNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:19:57 (UTC+8)

Synk (SYNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01565427
$ 0.01565427
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02083788
$ 0.02083788
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01565427
$ 0.01565427

$ 0.02083788
$ 0.02083788

$ 0.087519
$ 0.087519

$ 0.00692709
$ 0.00692709

+0.21%

-8.33%

-33.46%

-33.46%

Synk (SYNK) रियल-टाइम प्राइस $0.01691708 है. पिछले 24 घंटों में, SYNK ने $ 0.01565427 के कम और $ 0.02083788 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.087519 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00692709 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYNK में +0.21%, 24 घंटों में -8.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Synk (SYNK) मार्केट की जानकारी

$ 1.69M
$ 1.69M

--
--

$ 1.69M
$ 1.69M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Synk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.

Synk (SYNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Synk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00153845643864095 था.
पिछले 30 दिनों में, Synk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010990350 था.
पिछले 60 दिनों में, Synk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050815338 था.
पिछले 90 दिनों में, Synk का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00860292947746876 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00153845643864095-8.33%
30 दिन$ -0.0010990350-6.49%
60 दिन$ -0.0050815338-30.03%
90 दिन$ -0.00860292947746876-33.71%

Synk (SYNK) क्या है

Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Synk प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Synk (SYNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Synk (SYNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Synk के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Synk प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SYNK लोकल करेंसी में

Synk (SYNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Synk (SYNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SYNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Synk (SYNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Synk (SYNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SYNK प्राइस 0.01691708 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SYNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SYNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01691708 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Synk का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SYNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SYNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
SYNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SYNK ने 0.087519 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SYNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SYNK ने 0.00692709 USD की ATL प्राइस देखी.
SYNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SYNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SYNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SYNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SYNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:19:57 (UTC+8)

