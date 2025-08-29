Synatra Staked USDC मूल्य (YUSD)
Synatra Staked USDC (YUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.4 है. पिछले 24 घंटों में, YUSD ने $ 1.4 के कम और $ 1.4 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.4 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.06 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUSD में --, 24 घंटों में +0.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Synatra Staked USDC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.60M है, कुल आपूर्ति 3596473.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.04M है.
आज के दिन के दौरान, Synatra Staked USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00280334 था.
पिछले 30 दिनों में, Synatra Staked USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0170170000 था.
पिछले 60 दिनों में, Synatra Staked USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0497140000 था.
पिछले 90 दिनों में, Synatra Staked USDC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00280334
|+0.20%
|30 दिन
|$ +0.0170170000
|+1.22%
|60 दिन
|$ +0.0497140000
|+3.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.
