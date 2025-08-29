Sympson by Virtuals मूल्य ($SYMP)
Sympson by Virtuals ($SYMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00340673 है. पिछले 24 घंटों में, $SYMP ने $ 0.00322574 के कम और $ 0.00402959 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $SYMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03351131 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00195262 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $SYMP में -13.63%, 24 घंटों में -5.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sympson by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $SYMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.41M है.
आज के दिन के दौरान, Sympson by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000210033201473149 था.
पिछले 30 दिनों में, Sympson by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008834257 था.
पिछले 60 दिनों में, Sympson by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016154914 था.
पिछले 90 दिनों में, Sympson by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002033878673939781 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000210033201473149
|-5.80%
|30 दिन
|$ +0.0008834257
|+25.93%
|60 दिन
|$ -0.0016154914
|-47.42%
|90 दिन
|$ -0.002033878673939781
|-37.38%
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
Sympson by Virtuals ($SYMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $SYMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
