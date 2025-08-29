SYMM की अधिक जानकारी

SYMMIO मूल्य (SYMM)

1 SYMM से USD लाइव प्राइस:

$0.01644595
$0.01644595
-6.00%1D
SYMMIO (SYMM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:04:46 (UTC+8)

SYMMIO (SYMM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01645386
$ 0.01645386
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01752446
$ 0.01752446
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01645386
$ 0.01645386

$ 0.01752446
$ 0.01752446

$ 0.150809
$ 0.150809

$ 0.01645386
$ 0.01645386

-0.86%

-5.66%

-13.52%

-13.52%

SYMMIO (SYMM) रियल-टाइम प्राइस $0.01651986 है. पिछले 24 घंटों में, SYMM ने $ 0.01645386 के कम और $ 0.01752446 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYMM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.150809 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01645386 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYMM में -0.86%, 24 घंटों में -5.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SYMMIO (SYMM) मार्केट की जानकारी

$ 8.97M
$ 8.97M

--
--

$ 11.73M
$ 11.73M

544.04M
544.04M

711,945,065.8668525
711,945,065.8668525

SYMMIO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYMM की मार्केट में उपलब्ध राशि 544.04M है, कुल आपूर्ति 711945065.8668525 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.73M है.

SYMMIO (SYMM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SYMMIO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009925821802987 था.
पिछले 30 दिनों में, SYMMIO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049249650 था.
पिछले 60 दिनों में, SYMMIO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0093585799 था.
पिछले 90 दिनों में, SYMMIO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02182218057779094 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0009925821802987-5.66%
30 दिन$ -0.0049249650-29.81%
60 दिन$ -0.0093585799-56.65%
90 दिन$ -0.02182218057779094-56.91%

SYMMIO (SYMM) क्या है

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

SYMMIO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SYMMIO (SYMM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SYMMIO (SYMM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SYMMIO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SYMMIO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SYMM लोकल करेंसी में

SYMMIO (SYMM) टोकन का अर्थशास्त्र

SYMMIO (SYMM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SYMM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SYMMIO (SYMM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SYMMIO (SYMM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SYMM प्राइस 0.01651986 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SYMM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SYMM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01651986 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SYMMIO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SYMM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SYMM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SYMM की मार्केट में उपलब्ध राशि 544.04M USD है.
SYMM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SYMM ने 0.150809 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SYMM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SYMM ने 0.01645386 USD की ATL प्राइस देखी.
SYMM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SYMM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SYMM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SYMM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SYMM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:04:46 (UTC+8)

