SYLVI AGENT मूल्य (SYLVIAI)
--
-5.19%
+0.50%
+0.50%
SYLVI AGENT (SYLVIAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SYLVIAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYLVIAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00406367 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYLVIAI में --, 24 घंटों में -5.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SYLVI AGENT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYLVIAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999909978.004891 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.11K है.
आज के दिन के दौरान, SYLVI AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SYLVI AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SYLVI AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SYLVI AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.19%
|30 दिन
|$ 0
|+0.70%
|60 दिन
|$ 0
|-1.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
