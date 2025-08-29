FIUSD की अधिक जानकारी

Sygnum FIUSD Liquidity Fund लोगो

Sygnum FIUSD Liquidity Fund मूल्य (FIUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 FIUSD से USD लाइव प्राइस:

$11,556.73
$11,556.73$11,556.73
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:52:39 (UTC+8)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 11,555.37
$ 11,555.37$ 11,555.37
24 घंटे में न्यूनतम
$ 11,556.73
$ 11,556.73$ 11,556.73
24 घंटे में उच्चतम

$ 11,555.37
$ 11,555.37$ 11,555.37

$ 11,556.73
$ 11,556.73$ 11,556.73

$ 11,556.73
$ 11,556.73$ 11,556.73

$ 11,251.76
$ 11,251.76$ 11,251.76

0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) रियल-टाइम प्राइस $11,556.73 है. पिछले 24 घंटों में, FIUSD ने $ 11,555.37 के कम और $ 11,556.73 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11,556.73 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 11,251.76 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIUSD में 0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) मार्केट की जानकारी

$ 48.49M
$ 48.49M$ 48.49M

--
----

$ 48.49M
$ 48.49M$ 48.49M

4.20K
4.20K 4.20K

4,196.0
4,196.0 4,196.0

Sygnum FIUSD Liquidity Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.20K है, कुल आपूर्ति 4196.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.49M है.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sygnum FIUSD Liquidity Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +1.36 था.
पिछले 30 दिनों में, Sygnum FIUSD Liquidity Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +40.7536526720 था.
पिछले 60 दिनों में, Sygnum FIUSD Liquidity Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +81.6529201420 था.
पिछले 90 दिनों में, Sygnum FIUSD Liquidity Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +118.73 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +1.36+0.01%
30 दिन$ +40.7536526720+0.35%
60 दिन$ +81.6529201420+0.71%
90 दिन$ +118.73+1.04%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) क्या है

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sygnum FIUSD Liquidity Fund प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sygnum FIUSD Liquidity Fund के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sygnum FIUSD Liquidity Fund प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FIUSD लोकल करेंसी में

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FIUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FIUSD प्राइस 11,556.73 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FIUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FIUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 11,556.73 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sygnum FIUSD Liquidity Fund का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FIUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FIUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FIUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.20K USD है.
FIUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FIUSD ने 11,556.73 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FIUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FIUSD ने 11,251.76 USD की ATL प्राइस देखी.
FIUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FIUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FIUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FIUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FIUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.