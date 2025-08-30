SyBTC मूल्य (SYBTC)
-0.01%
-3.56%
-6.65%
-6.65%
SyBTC (SYBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,700 है. पिछले 24 घंटों में, SYBTC ने $ 108,385 के कम और $ 112,878 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SYBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 124,301 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,649 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SYBTC में -0.01%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SyBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 547.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SYBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.05 है, कुल आपूर्ति 5.04571459 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 547.69K है.
आज के दिन के दौरान, SyBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,023.8711503273 था.
पिछले 30 दिनों में, SyBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -8,498.5247100000 था.
पिछले 60 दिनों में, SyBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,542.7791000000 था.
पिछले 90 दिनों में, SyBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +4,477.88651438578 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,023.8711503273
|-3.56%
|30 दिन
|$ -8,498.5247100000
|-7.81%
|60 दिन
|$ +1,542.7791000000
|+1.42%
|90 दिन
|$ +4,477.88651438578
|+4.30%
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
