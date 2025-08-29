SWOP की अधिक जानकारी

Swop लोगो

Swop मूल्य (SWOP)

गैर-सूचीबद्ध

1 SWOP से USD लाइव प्राइस:

$0.01061857
-1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Swop (SWOP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:52:30 (UTC+8)

Swop (SWOP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01061742
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0108338
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01061742
$ 0.0108338
$ 0.01091108
$ 0.00898893
+0.00%

-1.44%

+5.74%

+5.74%

Swop (SWOP) रियल-टाइम प्राइस $0.01061857 है. पिछले 24 घंटों में, SWOP ने $ 0.01061742 के कम और $ 0.0108338 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01091108 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00898893 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWOP में +0.00%, 24 घंटों में -1.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Swop (SWOP) मार्केट की जानकारी

$ 106.19M
--
$ 106.19M
10.00B
9,999,998,198.799337
Swop का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 9999998198.799337 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 106.19M है.

Swop (SWOP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Swop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00015547258988914 था.
पिछले 30 दिनों में, Swop का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017292107 था.
पिछले 60 दिनों में, Swop का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012139446 था.
पिछले 90 दिनों में, Swop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00015547258988914-1.44%
30 दिन$ +0.0017292107+16.28%
60 दिन$ +0.0012139446+11.43%
90 दिन$ 0--

Swop (SWOP) क्या है

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Swop प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Swop (SWOP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Swop (SWOP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Swop के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Swop प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Swop (SWOP) टोकन का अर्थशास्त्र

Swop (SWOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Swop (SWOP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Swop (SWOP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SWOP प्राइस 0.01061857 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SWOP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SWOP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01061857 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Swop का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SWOP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SWOP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SWOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B USD है.
SWOP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SWOP ने 0.01091108 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SWOP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SWOP ने 0.00898893 USD की ATL प्राइस देखी.
SWOP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SWOP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SWOP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SWOP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SWOP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:52:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.