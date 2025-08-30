SwiftCash मूल्य (SWIFT)
SwiftCash (SWIFT) रियल-टाइम प्राइस $0.00078206 है. पिछले 24 घंटों में, SWIFT ने $ 0.00078219 के कम और $ 0.0007987 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWIFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03944878 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001567 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWIFT में -0.11%, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SwiftCash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 224.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWIFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 286.96M है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.91M है.
आज के दिन के दौरान, SwiftCash का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SwiftCash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000573867 था.
पिछले 60 दिनों में, SwiftCash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000518655 था.
पिछले 90 दिनों में, SwiftCash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000304750400242658 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.74%
|30 दिन
|$ +0.0000573867
|+7.34%
|60 दिन
|$ +0.0000518655
|+6.63%
|90 दिन
|$ +0.0000304750400242658
|+4.05%
SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.
SwiftCash (SWIFT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWIFT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
