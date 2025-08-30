Swerve मूल्य (SWRV)
Swerve (SWRV) रियल-टाइम प्राइस $0.00596785 है. पिछले 24 घंटों में, SWRV ने $ 0.00570618 के कम और $ 0.00610018 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWRV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 39.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00329114 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWRV में +2.29%, 24 घंटों में -1.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Swerve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWRV की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.52M है, कुल आपूर्ति 21230110.1128234 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.66K है.
आज के दिन के दौरान, Swerve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Swerve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010114723 था.
पिछले 60 दिनों में, Swerve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011607014 था.
पिछले 90 दिनों में, Swerve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006844744138045885 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.41%
|30 दिन
|$ +0.0010114723
|+16.95%
|60 दिन
|$ +0.0011607014
|+19.45%
|90 दिन
|$ +0.0006844744138045885
|+12.96%
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
