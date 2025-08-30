Sway Social मूल्य (SWAY)
Sway Social (SWAY) रियल-टाइम प्राइस $0.00106829 है. पिछले 24 घंटों में, SWAY ने $ 0.00101923 के कम और $ 0.0010727 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.258453 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWAY में +0.08%, 24 घंटों में +2.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sway Social का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.46M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 106.83K है.
आज के दिन के दौरान, Sway Social का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sway Social का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000078187 था.
पिछले 60 दिनों में, Sway Social का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000362729 था.
पिछले 90 दिनों में, Sway Social का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000866780376772968 था.
|आज
|$ 0
|+2.93%
|30 दिन
|$ +0.0000078187
|+0.73%
|60 दिन
|$ +0.0000362729
|+3.40%
|90 दिन
|$ +0.0000866780376772968
|+8.83%
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
Sway Social (SWAY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWAY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
