Swarm Network लोगो

Swarm Network मूल्य (SWM)

गैर-सूचीबद्ध

1 SWM से USD लाइव प्राइस:

$0.0044896
$0.0044896$0.0044896
-3.60%1D
mexc
USD
Swarm Network (SWM) मूल्य का लाइव चार्ट
Swarm Network (SWM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00444351
$ 0.00444351$ 0.00444351
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00470533
$ 0.00470533$ 0.00470533
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00444351
$ 0.00444351$ 0.00444351

$ 0.00470533
$ 0.00470533$ 0.00470533

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.77%

+3.76%

+3.76%

Swarm Network (SWM) रियल-टाइम प्राइस $0.0044896 है. पिछले 24 घंटों में, SWM ने $ 0.00444351 के कम और $ 0.00470533 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWM में --, 24 घंटों में -3.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Swarm Network (SWM) मार्केट की जानकारी

$ 353.13K
$ 353.13K$ 353.13K

--
----

$ 448.96K
$ 448.96K$ 448.96K

78.65M
78.65M 78.65M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Swarm Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 353.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWM की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.65M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 448.96K है.

Swarm Network (SWM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Swarm Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001760591249811 था.
पिछले 30 दिनों में, Swarm Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002107032 था.
पिछले 60 दिनों में, Swarm Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0027700104 था.
पिछले 90 दिनों में, Swarm Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014335091959671297 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001760591249811-3.77%
30 दिन$ +0.0002107032+4.69%
60 दिन$ +0.0027700104+61.70%
90 दिन$ +0.0014335091959671297+46.91%

Swarm Network (SWM) क्या है

Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.

Swarm Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Swarm Network (SWM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Swarm Network (SWM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Swarm Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Swarm Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SWM लोकल करेंसी में

Swarm Network (SWM) टोकन का अर्थशास्त्र

Swarm Network (SWM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Swarm Network (SWM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Swarm Network (SWM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SWM प्राइस 0.0044896 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SWM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SWM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0044896 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Swarm Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SWM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 353.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SWM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SWM की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.65M USD है.
SWM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SWM ने 2.16 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SWM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SWM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SWM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SWM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SWM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SWM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SWM का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.