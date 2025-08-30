suwi मूल्य (SUWI)
suwi (SUWI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SUWI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUWI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03992344 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUWI में -3.18%, 24 घंटों में -7.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +32.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
suwi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 281.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUWI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999883567.473528 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 281.78K है.
आज के दिन के दौरान, suwi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, suwi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, suwi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, suwi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.90%
|30 दिन
|$ 0
|+38.53%
|60 दिन
|$ 0
|-26.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!
