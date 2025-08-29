SUSDS की अधिक जानकारी

sUSDS लोगो

sUSDS मूल्य (SUSDS)

गैर-सूचीबद्ध

1 SUSDS से USD लाइव प्राइस:

$1.065
$1.065$1.065
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
sUSDS (SUSDS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:52:09 (UTC+8)

sUSDS (SUSDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.961716
$ 0.961716$ 0.961716

+0.01%

+0.01%

+0.10%

+0.10%

sUSDS (SUSDS) रियल-टाइम प्राइस $1.065 है. पिछले 24 घंटों में, SUSDS ने $ 1.065 के कम और $ 1.065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.088 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.961716 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSDS में +0.01%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

sUSDS (SUSDS) मार्केट की जानकारी

$ 1.96B
$ 1.96B$ 1.96B

--
----

$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B

1.84B
1.84B 1.84B

1,822,881,044.728118
1,822,881,044.728118 1,822,881,044.728118

sUSDS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.84B है, कुल आपूर्ति 1822881044.728118 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.94B है.

sUSDS (SUSDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, sUSDS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00014463 था.
पिछले 30 दिनों में, sUSDS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0040139850 था.
पिछले 60 दिनों में, sUSDS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0079352085 था.
पिछले 90 दिनों में, sUSDS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0116502820936005 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00014463+0.01%
30 दिन$ +0.0040139850+0.38%
60 दिन$ +0.0079352085+0.75%
90 दिन$ +0.0116502820936005+1.11%

sUSDS (SUSDS) क्या है

sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

sUSDS (SUSDS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

sUSDS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में sUSDS (SUSDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके sUSDS (SUSDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? sUSDS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब sUSDS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SUSDS लोकल करेंसी में

sUSDS (SUSDS) टोकन का अर्थशास्त्र

sUSDS (SUSDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUSDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: sUSDS (SUSDS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज sUSDS (SUSDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SUSDS प्राइस 1.065 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SUSDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SUSDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.065 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
sUSDS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SUSDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SUSDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SUSDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.84B USD है.
SUSDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SUSDS ने 1.088 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SUSDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SUSDS ने 0.961716 USD की ATL प्राइस देखी.
SUSDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SUSDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SUSDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SUSDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SUSDS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:52:09 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.