sUSDa मूल्य (SUSDA)

1 SUSDA से USD लाइव प्राइस:

$1.009
sUSDa (SUSDA) मूल्य का लाइव चार्ट
sUSDa (SUSDA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.009
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.009
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.009
$ 1.009
$ 1.071
$ 0.984449
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

sUSDa (SUSDA) रियल-टाइम प्राइस $1.009 है. पिछले 24 घंटों में, SUSDA ने $ 1.009 के कम और $ 1.009 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSDA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.071 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.984449 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSDA में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

sUSDa (SUSDA) मार्केट की जानकारी

$ 82.17M
--
$ 82.17M
81.42M
81,420,876.35916093
sUSDa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 81.42M है, कुल आपूर्ति 81420876.35916093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 82.17M है.

sUSDa (SUSDA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, sUSDa का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, sUSDa का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, sUSDa का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, sUSDa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0257430161561393 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0.00.00%
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ 0.00000000000.00%
90 दिन$ -0.0257430161561393-2.48%

sUSDa (SUSDA) क्या है

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

sUSDa (SUSDA) संसाधन

sUSDa प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में sUSDa (SUSDA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके sUSDa (SUSDA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? sUSDa के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब sUSDa प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SUSDA लोकल करेंसी में

sUSDa (SUSDA) टोकन का अर्थशास्त्र

sUSDa (SUSDA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUSDA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: sUSDa (SUSDA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज sUSDa (SUSDA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SUSDA प्राइस 1.009 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SUSDA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SUSDA से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.009 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
sUSDa का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SUSDA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SUSDA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SUSDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 81.42M USD है.
SUSDA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SUSDA ने 1.071 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SUSDA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SUSDA ने 0.984449 USD की ATL प्राइस देखी.
SUSDA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SUSDA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SUSDA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SUSDA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SUSDA का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.