आज SURREAL AI (SURREAL) का लाइव मूल्य $ 0.00005227 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 28.28% का बदलाव आया है. मौजूदा SURREAL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00005227 प्रति SURREAL है.
$ 46,147 के मार्केट कैप के अनुसार SURREAL AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M SURREAL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SURREAL की ट्रेडिंग $ 0.00004042 (निम्न) और $ 0.000069 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00041113 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00001034 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SURREAL में पिछले एक घंटे में +13.17% और पिछले 7 दिनों में +65.38% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
SURREAL AI (SURREAL) मार्केट की जानकारी
SURREAL AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SURREAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999947317.781994 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.15K है.
SURREAL AI की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
+13.17%
+28.28%
+65.38%
+65.38%
SURREAL AI (SURREAL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, SURREAL AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, SURREAL AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001851543 था. पिछले 60 दिनों में, SURREAL AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 90 दिनों में, SURREAL AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
+28.28%
30 दिन
$ +0.0001851543
+354.23%
60 दिन
$ 0
--
90 दिन
$ 0
--
SURREAL AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान
SURREAL AI (SURREAL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SURREAL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
SURREAL AI (SURREAL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, SURREAL AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में SURREAL AI की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SURREAL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए SURREAL AIप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SURREAL AI
2030 में 1 SURREAL AI का मूल्य कितना होगा?
अगर SURREAL AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. SURREAL AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज SURREAL AI का मूल्य कितना है?
SURREAL AI का आज का मूल्य $ 0.00005227 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में SURREAL AI अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, SURREAL AI एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि SURREAL में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में SURREAL AI का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के SURREAL AI को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में SURREAL AI का मूल्य क्या है?
SURREAL के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. SURREAL AI का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, SURREAL के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में SURREAL AI का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
SURREAL का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
मैं MEXC पर SURREAL स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर कैसे दूँ?
जोखिम को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए, MEXC पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर दिए जा सकते हैं.
1. स्पॉट या फ़्यूचर्स ट्रेडिंग सेक्शन पर जाएँ और SURREAL/USDT पेयर को चुनें.
2. ‘ऑर्डर का प्रकार’ मेनू से “स्टॉप-लिमिट” या “ट्रिगर ऑर्डर” चुनें.
3. अपना ट्रिगर प्राइस (ऑर्डर को ऐक्टिवेट करने वाला लेवल) और अपना एक्ज़ीक्यूशन प्राइस (वह मूल्य, जिस पर ऑर्डर पूरा होता है) तय करें.
4. अपने ऑर्डर का विवरण कन्फ़र्म करें और ऑर्डर सबमिट करें.
अगर SURREAL AI का मूल्य आपकी पोज़ीशन के विपरीत चलता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐक्टिवेट हो जाएगा. इसके विपरीत जब इसका मूल्य आपके टार्गेट प्रॉफ़िट लेवल पर पहुँच जाएगा, तो टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर अपने आप पूरा हो जाएगा.
विस्तृत उदाहरणों और ट्यूटोरियल के लिए, MEXC स्पॉट ट्रेडिंग गाइड पर जाएँ
क्या इस साल SURREAL AI का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर SURREAL AI का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए SURREAL AI (SURREAL) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:33:13 (UTC+8)
SURREAL AI (SURREAL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट
समय (UTC+8)
प्रकार
जानकारी
11-19 12:49:00
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
