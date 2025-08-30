SURF की अधिक जानकारी

Surf मूल्य (SURF)

1 SURF से USD लाइव प्राइस:

$0.03639358
$0.03639358
-32.60%1D
Surf (SURF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:19:24 (UTC+8)

Surf (SURF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03569304
$ 0.03569304
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.054138
$ 0.054138
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03569304
$ 0.03569304

$ 0.054138
$ 0.054138

$ 0.102584
$ 0.102584

$ 0.025609
$ 0.025609

+0.43%

-32.60%

-54.93%

-54.93%

Surf (SURF) रियल-टाइम प्राइस $0.03639358 है. पिछले 24 घंटों में, SURF ने $ 0.03569304 के कम और $ 0.054138 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SURF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.102584 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.025609 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SURF में +0.43%, 24 घंटों में -32.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -54.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Surf (SURF) मार्केट की जानकारी

$ 764.27K
$ 764.27K

--
--

$ 764.27K
$ 764.27K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Surf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 764.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SURF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 764.27K है.

Surf (SURF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01760719303811631 था.
पिछले 30 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.01760719303811631-32.60%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Surf (SURF) क्या है

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Surf प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Surf (SURF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Surf (SURF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Surf के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Surf प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SURF लोकल करेंसी में

Surf (SURF) टोकन का अर्थशास्त्र

Surf (SURF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SURF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Surf (SURF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Surf (SURF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SURF प्राइस 0.03639358 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SURF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SURF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03639358 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Surf का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SURF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 764.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SURF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SURF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M USD है.
SURF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SURF ने 0.102584 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SURF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SURF ने 0.025609 USD की ATL प्राइस देखी.
SURF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SURF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SURF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SURF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SURF का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.