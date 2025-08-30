Surf मूल्य (SURF)
Surf (SURF) रियल-टाइम प्राइस $0.03639358 है. पिछले 24 घंटों में, SURF ने $ 0.03569304 के कम और $ 0.054138 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SURF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.102584 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.025609 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SURF में +0.43%, 24 घंटों में -32.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -54.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Surf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 764.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SURF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 764.27K है.
आज के दिन के दौरान, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01760719303811631 था.
पिछले 30 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Surf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01760719303811631
|-32.60%
|30 दिन
|$ 0
|--
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.
