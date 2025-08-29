SuperWalk GRND (GRND) क्या है

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

GRND लोकल करेंसी में

SuperWalk GRND (GRND) टोकन का अर्थशास्त्र

SuperWalk GRND (GRND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SuperWalk GRND (GRND) के बारे में अन्य प्रश्न आज SuperWalk GRND (GRND) का मूल्य कितना है? USD में लाइव GRND प्राइस 0.053619 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. GRND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.053619 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए GRND से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. SuperWalk GRND का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? GRND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. GRND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? GRND की मार्केट में उपलब्ध राशि 707.66M USD है. GRND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? GRND ने 0.384843 USD की ATH प्राइस हासिल की. GRND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? GRND ने 0.03780593 USD की ATL प्राइस देखी. GRND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? GRND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या GRND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRND का प्राइस का अनुमान देखें.

SuperWalk GRND (GRND) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट