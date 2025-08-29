SuperWalk GRND मूल्य (GRND)
-0.96%
-5.72%
-10.32%
-10.32%
SuperWalk GRND (GRND) रियल-टाइम प्राइस $0.053619 है. पिछले 24 घंटों में, GRND ने $ 0.053529 के कम और $ 0.056877 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.384843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03780593 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRND में -0.96%, 24 घंटों में -5.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SuperWalk GRND का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRND की मार्केट में उपलब्ध राशि 707.66M है, कुल आपूर्ति 987522926.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.41M है.
आज के दिन के दौरान, SuperWalk GRND का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00325845536422405 था.
पिछले 30 दिनों में, SuperWalk GRND का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0032375795 था.
पिछले 60 दिनों में, SuperWalk GRND का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0051550486 था.
पिछले 90 दिनों में, SuperWalk GRND का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00549656252674744 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00325845536422405
|-5.72%
|30 दिन
|$ -0.0032375795
|-6.03%
|60 दिन
|$ -0.0051550486
|-9.61%
|90 दिन
|$ -0.00549656252674744
|-9.29%
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
