Super OETH मूल्य (SUPEROETH)
-1.11%
-5.50%
+2.55%
+2.55%
Super OETH (SUPEROETH) रियल-टाइम प्राइस $4,337.43 है. पिछले 24 घंटों में, SUPEROETH ने $ 4,325.34 के कम और $ 4,590.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUPEROETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,954.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,312.97 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUPEROETH में -1.11%, 24 घंटों में -5.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Super OETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 974.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUPEROETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 223.82K है, कुल आपूर्ति 223817.9651178021 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 974.82M है.
आज के दिन के दौरान, Super OETH का USD में मूल्य बदलाव $ -252.733259664338 था.
पिछले 30 दिनों में, Super OETH का USD में मूल्य बदलाव $ +686.6069278830 था.
पिछले 60 दिनों में, Super OETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,310.7616202290 था.
पिछले 90 दिनों में, Super OETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,804.21339052929 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -252.733259664338
|-5.50%
|30 दिन
|$ +686.6069278830
|+15.83%
|60 दिन
|$ +3,310.7616202290
|+76.33%
|90 दिन
|$ +1,804.21339052929
|+71.22%
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
Super OETH (SUPEROETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUPEROETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.