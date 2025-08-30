Super Meme Fighter मूल्य (SMF)
--
--
+18.51%
+18.51%
Super Meme Fighter (SMF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SMF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMF में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +18.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Super Meme Fighter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMF की मार्केट में उपलब्ध राशि 750.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 85.28K है.
आज के दिन के दौरान, Super Meme Fighter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Super Meme Fighter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Super Meme Fighter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Super Meme Fighter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+18.81%
|60 दिन
|$ 0
|-2.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
