Super Cycle मूल्य (CYCLE)
+0.33%
-5.67%
-10.25%
-10.25%
Super Cycle (CYCLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYCLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYCLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYCLE में +0.33%, 24 घंटों में -5.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Super Cycle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYCLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999985344.385763 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.73K है.
आज के दिन के दौरान, Super Cycle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Super Cycle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Super Cycle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Super Cycle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.67%
|30 दिन
|$ 0
|-7.21%
|60 दिन
|$ 0
|-45.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history" Believe. Meme. Moon. We're not just here to speculate. We're here to witness history. This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted. You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers. This is the year. The cycle. The movement. Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up… We moon.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
