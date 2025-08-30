Super Champs मूल्य (CHAMP)
Super Champs (CHAMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00256485 है. पिछले 24 घंटों में, CHAMP ने $ 0.00255462 के कम और $ 0.00290158 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.112798 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00245932 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAMP में +0.23%, 24 घंटों में -9.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Super Champs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 901.85M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.56M है.
आज के दिन के दौरान, Super Champs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000275924831329452 था.
पिछले 30 दिनों में, Super Champs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017049506 था.
पिछले 60 दिनों में, Super Champs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002470199 था.
पिछले 90 दिनों में, Super Champs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028913948590569496 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000275924831329452
|-9.71%
|30 दिन
|$ -0.0017049506
|-66.47%
|60 दिन
|$ -0.0002470199
|-9.63%
|90 दिन
|$ -0.0028913948590569496
|-52.99%
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
Super Champs (CHAMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHAMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
