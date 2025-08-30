SUPAH मूल्य (SUPH)
-0.31%
-3.04%
+3.51%
+3.51%
SUPAH (SUPH) रियल-टाइम प्राइस $0.00208893 है. पिछले 24 घंटों में, SUPH ने $ 0.00206081 के कम और $ 0.00218681 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUPH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01082953 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00126367 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUPH में -0.31%, 24 घंटों में -3.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SUPAH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUPH की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.88K है.
आज के दिन के दौरान, SUPAH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SUPAH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003997409 था.
पिछले 60 दिनों में, SUPAH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007558736 था.
पिछले 90 दिनों में, SUPAH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.04%
|30 दिन
|$ -0.0003997409
|-19.13%
|60 दिन
|$ -0.0007558736
|-36.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
