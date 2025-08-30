SUISSMA AI by Virtuals मूल्य (SUISS)
+0.26%
-8.95%
-14.89%
-14.89%
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SUISS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUISS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUISS में +0.26%, 24 घंटों में -8.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SUISSMA AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUISS की मार्केट में उपलब्ध राशि 359.17M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 181.89K है.
आज के दिन के दौरान, SUISSMA AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SUISSMA AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SUISSMA AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SUISSMA AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.95%
|30 दिन
|$ 0
|+96.57%
|60 दिन
|$ 0
|+25.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing. From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless. Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings. Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry. Be part of the future of content Suissma AI!
