SUINAMI मूल्य (NAMI)
--
--
0.00%
0.00%
SUINAMI (NAMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NAMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAMI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SUINAMI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.98K है.
आज के दिन के दौरान, SUINAMI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SUINAMI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SUINAMI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SUINAMI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-35.75%
|60 दिन
|$ 0
|-30.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.
