SUIDeFAI by SuiAI मूल्य (SUID)
SUIDeFAI by SuiAI (SUID) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SUID ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00174686 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUID में +0.70%, 24 घंटों में -5.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SUIDeFAI by SuiAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUID की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.17K है.
आज के दिन के दौरान, SUIDeFAI by SuiAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SUIDeFAI by SuiAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SUIDeFAI by SuiAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SUIDeFAI by SuiAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.41%
|30 दिन
|$ 0
|-57.66%
|60 दिन
|$ 0
|+33.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
