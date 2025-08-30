Suicy the Seal मूल्य (SUICY)
Suicy the Seal (SUICY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SUICY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUICY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01391738 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUICY में +0.65%, 24 घंटों में -4.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Suicy the Seal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUICY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.38K है.
आज के दिन के दौरान, Suicy the Seal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Suicy the Seal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Suicy the Seal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Suicy the Seal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.30%
|30 दिन
|$ 0
|-16.22%
|60 दिन
|$ 0
|-2.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
