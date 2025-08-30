HSUI की अधिक जानकारी

Suicune मूल्य (HSUI)

गैर-सूचीबद्ध

1 HSUI से USD लाइव प्राइस:

$0.00401086
$0.00401086$0.00401086
-5.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Suicune (HSUI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:06 (UTC+8)

Suicune (HSUI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00399511
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00429504
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00399511
$ 0.00429504
$ 0.119137
$ 0.0014754
-2.05%

-5.63%

-2.71%

-2.71%

Suicune (HSUI) रियल-टाइम प्राइस $0.00401086 है. पिछले 24 घंटों में, HSUI ने $ 0.00399511 के कम और $ 0.00429504 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HSUI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.119137 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0014754 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HSUI में -2.05%, 24 घंटों में -5.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Suicune (HSUI) मार्केट की जानकारी

$ 982.66K
--
$ 982.66K
245.00M
245,000,000.0
Suicune का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M है, कुल आपूर्ति 245000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 982.66K है.

Suicune (HSUI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Suicune का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000239368042632353 था.
पिछले 30 दिनों में, Suicune का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006898947 था.
पिछले 60 दिनों में, Suicune का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041125120 था.
पिछले 90 दिनों में, Suicune का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003139771553569914 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000239368042632353-5.63%
30 दिन$ -0.0006898947-17.20%
60 दिन$ +0.0041125120+102.53%
90 दिन$ +0.0003139771553569914+8.49%

Suicune (HSUI) क्या है

The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.

Suicune (HSUI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Suicune प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Suicune (HSUI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Suicune (HSUI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Suicune के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Suicune प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HSUI लोकल करेंसी में

Suicune (HSUI) टोकन का अर्थशास्त्र

Suicune (HSUI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HSUI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Suicune (HSUI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Suicune (HSUI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HSUI प्राइस 0.00401086 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HSUI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HSUI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00401086 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Suicune का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HSUI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M USD है.
HSUI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HSUI ने 0.119137 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HSUI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HSUI ने 0.0014754 USD की ATL प्राइस देखी.
HSUI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HSUI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HSUI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HSUI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HSUI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

