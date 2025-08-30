Suiba Inu मूल्य (SUIB)
-0.86%
-6.60%
-18.17%
-18.17%
Suiba Inu (SUIB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SUIB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUIB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00467352 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUIB में -0.86%, 24 घंटों में -6.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Suiba Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.29K है.
आज के दिन के दौरान, Suiba Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Suiba Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Suiba Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Suiba Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.60%
|30 दिन
|$ 0
|-27.91%
|60 दिन
|$ 0
|-29.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
