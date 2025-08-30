Sui Universe मूल्य (SU)
-0.82%
-7.81%
-17.28%
-17.28%
Sui Universe (SU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SU में -0.82%, 24 घंटों में -7.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sui Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SU की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.71B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.50K है.
आज के दिन के दौरान, Sui Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sui Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sui Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sui Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.81%
|30 दिन
|$ 0
|-52.93%
|60 दिन
|$ 0
|-88.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.
