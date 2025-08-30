SUI Plop मूल्य (PLOP)
SUI Plop (PLOP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PLOP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLOP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SUI Plop का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.70K है.
आज के दिन के दौरान, SUI Plop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SUI Plop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SUI Plop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SUI Plop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-12.28%
|60 दिन
|$ 0
|+13.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network
SUI Plop (PLOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PLOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
