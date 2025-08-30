Sui Chad मूल्य (CHAD)
+0.47%
-0.70%
-17.12%
-17.12%
Sui Chad (CHAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAD में +0.47%, 24 घंटों में -0.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sui Chad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.77K है.
आज के दिन के दौरान, Sui Chad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sui Chad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sui Chad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sui Chad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.70%
|30 दिन
|$ 0
|-33.91%
|60 दिन
|$ 0
|+28.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.
