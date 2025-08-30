StrongHands Finance मूल्य (ISHND)
StrongHands Finance (ISHND) रियल-टाइम प्राइस $0.00188374 है. पिछले 24 घंटों में, ISHND ने $ 0.00186848 के कम और $ 0.00192575 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISHND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.79 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISHND में +0.12%, 24 घंटों में -2.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
StrongHands Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISHND की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.51M है, कुल आपूर्ति 99346969.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 187.14K है.
आज के दिन के दौरान, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001212574 था.
पिछले 60 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003068849 था.
पिछले 90 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002078540922807346 था.
StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.
StrongHands Finance (ISHND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है.
