StrongHands Finance लोगो

StrongHands Finance मूल्य (ISHND)

गैर-सूचीबद्ध

1 ISHND से USD लाइव प्राइस:

$0.00188374
$0.00188374$0.00188374
-2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
StrongHands Finance (ISHND) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:14:27 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00186848
$ 0.00186848$ 0.00186848
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00192575
$ 0.00192575$ 0.00192575
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00186848
$ 0.00186848$ 0.00186848

$ 0.00192575
$ 0.00192575$ 0.00192575

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-2.01%

-3.68%

-3.68%

StrongHands Finance (ISHND) रियल-टाइम प्राइस $0.00188374 है. पिछले 24 घंटों में, ISHND ने $ 0.00186848 के कम और $ 0.00192575 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISHND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.79 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISHND में +0.12%, 24 घंटों में -2.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

StrongHands Finance (ISHND) मार्केट की जानकारी

$ 27.34K
$ 27.34K$ 27.34K

--
----

$ 187.14K
$ 187.14K$ 187.14K

14.51M
14.51M 14.51M

99,346,969.0
99,346,969.0 99,346,969.0

StrongHands Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISHND की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.51M है, कुल आपूर्ति 99346969.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 187.14K है.

StrongHands Finance (ISHND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001212574 था.
पिछले 60 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003068849 था.
पिछले 90 दिनों में, StrongHands Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002078540922807346 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.01%
30 दिन$ +0.0001212574+6.44%
60 दिन$ +0.0003068849+16.29%
90 दिन$ +0.0002078540922807346+12.40%

StrongHands Finance (ISHND) क्या है

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

StrongHands Finance (ISHND) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

StrongHands Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में StrongHands Finance (ISHND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके StrongHands Finance (ISHND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? StrongHands Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब StrongHands Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ISHND लोकल करेंसी में

StrongHands Finance (ISHND) टोकन का अर्थशास्त्र

StrongHands Finance (ISHND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ISHND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: StrongHands Finance (ISHND) के बारे में अन्य प्रश्न

आज StrongHands Finance (ISHND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ISHND प्राइस 0.00188374 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ISHND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ISHND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00188374 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
StrongHands Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ISHND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ISHND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ISHND की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.51M USD है.
ISHND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ISHND ने 3.79 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ISHND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ISHND ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ISHND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ISHND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ISHND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ISHND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ISHND का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:14:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.