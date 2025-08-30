STTIA की अधिक जानकारी

Stride Staked TIA लोगो

Stride Staked TIA मूल्य (STTIA)

गैर-सूचीबद्ध

1 STTIA से USD लाइव प्राइस:

$1.83
$1.83$1.83
-6.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Stride Staked TIA (STTIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:18:48 (UTC+8)

Stride Staked TIA (STTIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.83
$ 1.83$ 1.83
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.98
$ 1.98$ 1.98
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 20.73
$ 20.73$ 20.73

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-6.05%

-6.81%

-6.81%

Stride Staked TIA (STTIA) रियल-टाइम प्राइस $1.83 है. पिछले 24 घंटों में, STTIA ने $ 1.83 के कम और $ 1.98 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STTIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.73 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STTIA में -0.68%, 24 घंटों में -6.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stride Staked TIA (STTIA) मार्केट की जानकारी

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

1.09M
1.09M 1.09M

1,091,220.914964
1,091,220.914964 1,091,220.914964

Stride Staked TIA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.09M है, कुल आपूर्ति 1091220.914964 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.00M है.

Stride Staked TIA (STTIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Stride Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.118134036712341 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2043189510 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2935444440 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6191579245728032 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.118134036712341-6.05%
30 दिन$ -0.2043189510-11.16%
60 दिन$ +0.2935444440+16.04%
90 दिन$ -0.6191579245728032-25.28%

Stride Staked TIA (STTIA) क्या है

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

STTIA लोकल करेंसी में

Stride Staked TIA (STTIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Stride Staked TIA (STTIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STTIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Stride Staked TIA (STTIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Stride Staked TIA (STTIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STTIA प्राइस 1.83 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STTIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STTIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.83 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stride Staked TIA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STTIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.09M USD है.
STTIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STTIA ने 20.73 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STTIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STTIA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
STTIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STTIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STTIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STTIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STTIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:18:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.