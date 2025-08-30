Stride Staked Stars मूल्य (STSTARS)
Stride Staked Stars (STSTARS) रियल-टाइम प्राइस $0.00174199 है. पिछले 24 घंटों में, STSTARS ने $ 0.00170502 के कम और $ 0.00183337 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STSTARS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.080517 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00140015 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STSTARS में +0.16%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stride Staked Stars का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STSTARS की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.48M है, कुल आपूर्ति 17478847.777589 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.45K है.
आज के दिन के दौरान, Stride Staked Stars का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked Stars का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000983497 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked Stars का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002506667 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked Stars का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002114225717922384 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.66%
|30 दिन
|$ -0.0000983497
|-5.64%
|60 दिन
|$ +0.0002506667
|+14.39%
|90 दिन
|$ -0.0002114225717922384
|-10.82%
stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
