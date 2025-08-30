Stride Staked Juno मूल्य (STJUNO)
Stride Staked Juno (STJUNO) रियल-टाइम प्राइस $0.116402 है. पिछले 24 घंटों में, STJUNO ने $ 0.114623 के कम और $ 0.121876 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STJUNO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.100663 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STJUNO में -0.59%, 24 घंटों में -1.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stride Staked Juno का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STJUNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.72M है, कुल आपूर्ति 1717236.062874 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.89K है.
आज के दिन के दौरान, Stride Staked Juno का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018604257005068 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked Juno का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0106025809 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked Juno का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047320905 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked Juno का USD में मूल्य बदलाव $ -0.04502209694449597 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0018604257005068
|-1.57%
|30 दिन
|$ -0.0106025809
|-9.10%
|60 दिन
|$ -0.0047320905
|-4.06%
|90 दिन
|$ -0.04502209694449597
|-27.89%
Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
