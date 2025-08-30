Stride Staked Juno (STJUNO) क्या है

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

लोग यह भी पूछते हैं: Stride Staked Juno (STJUNO) के बारे में अन्य प्रश्न आज Stride Staked Juno (STJUNO) का मूल्य कितना है? USD में लाइव STJUNO प्राइस 0.116402 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. STJUNO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.116402 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए STJUNO से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Stride Staked Juno का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? STJUNO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. STJUNO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? STJUNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.72M USD है. STJUNO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? STJUNO ने 1.22 USD की ATH प्राइस हासिल की. STJUNO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? STJUNO ने 0.100663 USD की ATL प्राइस देखी. STJUNO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? STJUNO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या STJUNO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STJUNO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STJUNO का प्राइस का अनुमान देखें.

