Stride Staked Injective मूल्य (STINJ)
-0.05%
-1.75%
-2.49%
-2.49%
Stride Staked Injective (STINJ) रियल-टाइम प्राइस $19.22 है. पिछले 24 घंटों में, STINJ ने $ 19.23 के कम और $ 19.64 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STINJ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 62.85 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STINJ में -0.05%, 24 घंटों में -1.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stride Staked Injective का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 392.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STINJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.41K है, कुल आपूर्ति 20407.95360570322 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 392.20K है.
आज के दिन के दौरान, Stride Staked Injective का USD में मूल्य बदलाव $ -0.34264932787767 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked Injective का USD में मूल्य बदलाव $ -1.2494441500 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked Injective का USD में मूल्य बदलाव $ +4.6983616740 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked Injective का USD में मूल्य बदलाव $ +0.907311868965132 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.34264932787767
|-1.75%
|30 दिन
|$ -1.2494441500
|-6.50%
|60 दिन
|$ +4.6983616740
|+24.45%
|90 दिन
|$ +0.907311868965132
|+4.95%
stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.
Stride Staked Injective (STINJ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STINJ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.