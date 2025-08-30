stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

