Stride Staked DYDX लोगो

Stride Staked DYDX मूल्य (STDYDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 STDYDX से USD लाइव प्राइस:

$0.673925
$0.673925$0.673925
-4.90%1D
USD
Stride Staked DYDX (STDYDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:35:13 (UTC+8)

Stride Staked DYDX (STDYDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.673428
$ 0.673428$ 0.673428
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.727564
$ 0.727564$ 0.727564
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.673428
$ 0.673428$ 0.673428

$ 0.727564
$ 0.727564$ 0.727564

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.46585
$ 0.46585$ 0.46585

-2.28%

-4.90%

-11.98%

-11.98%

Stride Staked DYDX (STDYDX) रियल-टाइम प्राइस $0.673925 है. पिछले 24 घंटों में, STDYDX ने $ 0.673428 के कम और $ 0.727564 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STDYDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.47 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.46585 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STDYDX में -2.28%, 24 घंटों में -4.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stride Staked DYDX (STDYDX) मार्केट की जानकारी

$ 914.52K
$ 914.52K$ 914.52K

--
----

$ 914.52K
$ 914.52K$ 914.52K

1.36M
1.36M 1.36M

1,357,004.544228609
1,357,004.544228609 1,357,004.544228609

Stride Staked DYDX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 914.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STDYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M है, कुल आपूर्ति 1357004.544228609 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 914.52K है.

Stride Staked DYDX (STDYDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Stride Staked DYDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0347607742962516 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked DYDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0281070530 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked DYDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1112976354 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked DYDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0721814348726217 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0347607742962516-4.90%
30 दिन$ +0.0281070530+4.17%
60 दिन$ +0.1112976354+16.51%
90 दिन$ +0.0721814348726217+12.00%

Stride Staked DYDX (STDYDX) क्या है

Stride Staked DYDX (STDYDX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Stride Staked DYDX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Stride Staked DYDX (STDYDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Stride Staked DYDX (STDYDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Stride Staked DYDX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Stride Staked DYDX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STDYDX लोकल करेंसी में

Stride Staked DYDX (STDYDX) टोकन का अर्थशास्त्र

Stride Staked DYDX (STDYDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STDYDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Stride Staked DYDX (STDYDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Stride Staked DYDX (STDYDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STDYDX प्राइस 0.673925 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STDYDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STDYDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.673925 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stride Staked DYDX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STDYDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 914.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STDYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STDYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M USD है.
STDYDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STDYDX ने 4.47 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STDYDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STDYDX ने 0.46585 USD की ATL प्राइस देखी.
STDYDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STDYDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STDYDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STDYDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STDYDX का प्राइस का अनुमान देखें.
