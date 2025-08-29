Stride Staked Atom मूल्य (STATOM)
Stride Staked Atom (STATOM) रियल-टाइम प्राइस $7.5 है. पिछले 24 घंटों में, STATOM ने $ 7.44 के कम और $ 7.89 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STATOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.7 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02064083 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STATOM में -0.38%, 24 घंटों में -2.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stride Staked Atom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.46M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STATOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.19M है, कुल आपूर्ति 2187954.382049 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.46M है.
आज के दिन के दौरान, Stride Staked Atom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.227178526880512 था.
पिछले 30 दिनों में, Stride Staked Atom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3150877500 था.
पिछले 60 दिनों में, Stride Staked Atom का USD में मूल्य बदलाव $ +1.1588602500 था.
पिछले 90 दिनों में, Stride Staked Atom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.680183194762611 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.227178526880512
|-2.94%
|30 दिन
|$ +0.3150877500
|+4.20%
|60 दिन
|$ +1.1588602500
|+15.45%
|90 दिन
|$ +0.680183194762611
|+9.97%
Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
