Streamr XDATA लोगो

Streamr XDATA मूल्य (XDATA)

गैर-सूचीबद्ध

1 XDATA से USD लाइव प्राइस:

$0.01727118
-2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Streamr XDATA (XDATA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:03:27 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01725416
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01768949
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01725416
$ 0.01768949
$ 0.454557
$ 0
--

-2.28%

+4.48%

+4.48%

Streamr XDATA (XDATA) रियल-टाइम प्राइस $0.01727118 है. पिछले 24 घंटों में, XDATA ने $ 0.01725416 के कम और $ 0.01768949 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XDATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.454557 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XDATA में --, 24 घंटों में -2.28%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Streamr XDATA (XDATA) मार्केट की जानकारी

$ 12.04M
--
$ 17.05M
697.15M
987,154,514.0
Streamr XDATA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XDATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 697.15M है, कुल आपूर्ति 987154514.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.05M है.

Streamr XDATA (XDATA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Streamr XDATA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00040396586038665 था.
पिछले 30 दिनों में, Streamr XDATA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006434827 था.
पिछले 60 दिनों में, Streamr XDATA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013216632 था.
पिछले 90 दिनों में, Streamr XDATA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003684428050171639 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00040396586038665-2.28%
30 दिन$ +0.0006434827+3.73%
60 दिन$ -0.0013216632-7.65%
90 दिन$ +0.003684428050171639+27.12%

Streamr XDATA (XDATA) क्या है

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Streamr XDATA (XDATA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Streamr XDATA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Streamr XDATA (XDATA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Streamr XDATA (XDATA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Streamr XDATA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Streamr XDATA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XDATA लोकल करेंसी में

Streamr XDATA (XDATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Streamr XDATA (XDATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XDATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Streamr XDATA (XDATA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Streamr XDATA (XDATA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XDATA प्राइस 0.01727118 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XDATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XDATA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01727118 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Streamr XDATA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XDATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.04M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XDATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XDATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 697.15M USD है.
XDATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XDATA ने 0.454557 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XDATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XDATA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
XDATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XDATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XDATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XDATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XDATA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:03:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

