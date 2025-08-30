Strawberry AI मूल्य (BERRY)
+0.93%
-13.00%
-23.82%
-23.82%
Strawberry AI (BERRY) रियल-टाइम प्राइस $0.074584 है. पिछले 24 घंटों में, BERRY ने $ 0.071737 के कम और $ 0.090812 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BERRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.543873 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00370806 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BERRY में +0.93%, 24 घंटों में -13.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Strawberry AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BERRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.36M है.
आज के दिन के दौरान, Strawberry AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01115140244398715 था.
पिछले 30 दिनों में, Strawberry AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0255926344 था.
पिछले 60 दिनों में, Strawberry AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0784828263 था.
पिछले 90 दिनों में, Strawberry AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01655599687729146 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01115140244398715
|-13.00%
|30 दिन
|$ -0.0255926344
|-34.31%
|60 दिन
|$ +0.0784828263
|+105.23%
|90 दिन
|$ +0.01655599687729146
|+28.53%
Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately.
Strawberry AI (BERRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BERRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
