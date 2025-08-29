SSR की अधिक जानकारी

Strategic Solana Reserve लोगो

Strategic Solana Reserve मूल्य (SSR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SSR से USD लाइव प्राइस:

$0.00963086
$0.00963086
-1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Strategic Solana Reserve (SSR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:03:10 (UTC+8)

Strategic Solana Reserve (SSR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00917464
$ 0.00917464
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01000718
$ 0.01000718
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00917464
$ 0.00917464

$ 0.01000718
$ 0.01000718

$ 0.0130293
$ 0.0130293

$ 0
$ 0

-0.78%

-1.77%

+168.37%

+168.37%

Strategic Solana Reserve (SSR) रियल-टाइम प्राइस $0.00963086 है. पिछले 24 घंटों में, SSR ने $ 0.00917464 के कम और $ 0.01000718 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0130293 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSR में -0.78%, 24 घंटों में -1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +168.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Strategic Solana Reserve (SSR) मार्केट की जानकारी

$ 9.63M
$ 9.63M

--
--

$ 9.63M
$ 9.63M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Strategic Solana Reserve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.63M है.

Strategic Solana Reserve (SSR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000174342607284755 था.
पिछले 30 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0125059153 था.
पिछले 60 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088409898 था.
पिछले 90 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.008615059845128679 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000174342607284755-1.77%
30 दिन$ +0.0125059153+129.85%
60 दिन$ +0.0088409898+91.80%
90 दिन$ +0.008615059845128679+848.11%

Strategic Solana Reserve (SSR) क्या है

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

SSR लोकल करेंसी में

Strategic Solana Reserve (SSR) टोकन का अर्थशास्त्र

Strategic Solana Reserve (SSR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SSR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Strategic Solana Reserve (SSR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Strategic Solana Reserve (SSR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SSR प्राइस 0.00963086 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SSR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SSR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00963086 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Strategic Solana Reserve का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SSR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SSR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SSR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SSR ने 0.0130293 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SSR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SSR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SSR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SSR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SSR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SSR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SSR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:03:10 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.