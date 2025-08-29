Strategic Solana Reserve मूल्य (SSR)
Strategic Solana Reserve (SSR) रियल-टाइम प्राइस $0.00963086 है. पिछले 24 घंटों में, SSR ने $ 0.00917464 के कम और $ 0.01000718 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0130293 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSR में -0.78%, 24 घंटों में -1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +168.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Strategic Solana Reserve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.63M है.
आज के दिन के दौरान, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000174342607284755 था.
पिछले 30 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0125059153 था.
पिछले 60 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088409898 था.
पिछले 90 दिनों में, Strategic Solana Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.008615059845128679 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000174342607284755
|-1.77%
|30 दिन
|$ +0.0125059153
|+129.85%
|60 दिन
|$ +0.0088409898
|+91.80%
|90 दिन
|$ +0.008615059845128679
|+848.11%
$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.
Strategic Solana Reserve (SSR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SSR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
