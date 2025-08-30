Stooges मूल्य (STOG)
Stooges (STOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00120332 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STOG में --, 24 घंटों में -3.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stooges का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 372.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.00B है, कुल आपूर्ति 2999997635.87 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 372.17K है.
आज के दिन के दौरान, Stooges का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Stooges का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Stooges का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Stooges का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.65%
|30 दिन
|$ 0
|+14.26%
|60 दिन
|$ 0
|+27.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
